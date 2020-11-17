Вот она жизнь под гнетом России...

Жители аннексированного Крыма показали в сети, в каких условиях им приходится лечиться

В ужасных условиях вынуждены лечиться пациенты ЛОР-отделения городской больницы №1 оккупированного Севастополя. Все, что они могут видеть там - покрытые трещинами стены, не закрывающиеся двери в туалете, отсутствие душа и горячей воды в кранах.

Об этом сообщила блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter и разметила доказательства своим словам в виде фото из больницы.

"Севастополь. ЛОР-отделение в ГБ №1. Условия просто курорт в аду. Туалет 1 (общий для всех 2-х этажей). Душа нет, вода в туалете холодная, в туалете дверь на крючок не закрывается. Глубокие трещины по стенам... зато солдат НАТО тут не встретишь!" - с иронией пишет блогер.

В начальный период оккупации российские пропагандисты наперебой критиковали Украину за "разгромленный Крым", которому якобы никто не уделял внимания.

Тогда россияне обещали в кратчайшие сроки навести порядок на полуострове, превратив его в курорт, которому позавидуют даже в Турции. Но, как российская власть исполняет обещания можно заметить по снимкам из разрушенной больницы Севастополя.

Неудивительно, что в последнее время в сети можно встретить недовольные комментарии крымчан о жизни на полуострове под гнетом российских оккупантов.

Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.