В Крыму запустили производство гробов из картона

По мнению производителя, они «более экологичны, чем деревянные», передает «Комсомольская правда».

Так, одним из плюсов таких гробов он называет тот факт, что при кремации картонные сгорают за три минуты, а деревянным на это требуется около часа.

Кроме того, директор компании-производителя заявил, что Крым стал «флагманов» в производстве картонных гробов.

«В России ежегодно вырубается 1,2 млн гектаров леса. Из них 0,9% уходит на производство гробов. В США, Европе, Китае уже давно используют эту технологию, вот и мы начали», – подчеркнул Михаил Ремез.

По его словам, часть денег с каждого гроба будут тратить на высадку лесов на полуострове.

Эта новость уже нашла свой отклик в соцсетях.

«Настало время новых прорывов! Оккупанты в Крыму, вместо обеспечения населения питьевой водой, начали делать гробы из картона. Чтобы на всех хватило! P.S. Проклятые бендеры могут уже начинать завидовать», – подписал скрин новости блогер Մιtαuskαs.

«Вы хочете импортозамещения? Его есть у нас», – пишет пользователь Ольга.

«Ну во-первых - это красиво....», «Экологично», «та чего уже там, в коробках из-под холодильников», «Диджитализация по-русски», – иронизируют в комментариях.

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