Если Украина решится провести выборы на оккупированных территориях Донбасса в марте 2021 года, это станет катастрофой

Такое мнение на своей странице в социальной сети Фейсбук выразил журналист и писатель, бывший политзаключенный «ДНР» Станислав Асеев.

Он называет окончательным гвоздем в гроб государственности Украины выборы в регионе «с патологическим страхом ко всему с приставкой «укр»».

При этом, подчеркивает он, вопрос о том, как поступить с военными преступниками, тоже никуда не делся.

«Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди? А я скажу, как будет: они все окажутся бухгалтерами, которые переводили бумаги, а на «Изоляцию» (тюрьма в «ДНР», где держали и пытали пленных, – прим.ред) нас возила НЕ комендатура, а вызвали такси... Или таких в феврале амнистируем, а в марте - пусть голосуют?», – спрашивает автор.

Он уверен, что перед выборами необходимо сначала принять норму закона о переходном правосудии, где отдельное место должно быть уделено «МГБ».

«Эти люди должны быть навсегда лишены права влиять на политическую жизнь страны как члены структуры, которая подозревается в массовых военных преступлениях и преступлениях против человечности. А уже потом – пристальное фильтрация на принадлежность к этим преступлениям каждого такого «бухгалтера»», – подчеркнул он.

Для этого понадобится не меньше года, уверен Асеев.

«Какой март 2021? Уже сейчас надо осознать, что у нас есть «МГБ» с сотнями «работников», у нас есть около 30 тысяч «ополчения», у нас есть 200 тысяч граждан с российскими паспортами, – в конце концов, просто местные, которые ненавидят нас. И дать этом право голоса - окончательно расколоть страну. Да, выборы. Да, после границы. Но с отсрочкой хотя бы в год, чтобы окончательно не захлебнуться в крови...», – подытожил бывший узник.

Напомним, бывшая пленница «ДНР» высказалась о дальнейшей судьбе Донбасса.

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