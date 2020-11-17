В оккупированном Симферополе начинают действовать ограничения по подаче воды для населения
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУП «Вода Крыма» в Facebook.
Причиной такого решения стал "критический уровень водохранилищ".
В сети такое решение вызвало бурные обсуждения среди местных жителей, а некоторые даже рассказали, что такие ограничение действуют не во всем городе.
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"Людей за скот держат!", "Скажите, а провести воду в Крым это дороже или дешевле Северного потока-2? Важнее или нет?", "Скажите, а где наш распрекрасный чудо-самолет для вызывания осадков, стоящий неплохих денег? Или он эффективен только при естественных причинах выпадения осадков? Где картинки с маршрутом его полетов?", "Вода Крыма, пожалуйста объясните почему половина города с водой постоянно? А на тестовый режим перевели районны города в которых и так отключали воду?", "В пятницу и выходные разделите воду на утро и вечер по 2 часа, иначе народ Не выдержит!", - писали возмущенные пользователи сети.
Стоит отметить, что ситуация с водоснабжением Севастополя обстоит несколько лучше, чем на остальной территории оккупированного полуострова. Самый крупный город Крыма имеет лишь один источник пресной воды - Чернореченское водохранилище. По состоянию на начало сентября оно было заполнено менее чем на треть.
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