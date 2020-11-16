Комплекс був розміщений між житловими будинками

Новітній вірменський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2КМ" російського виробництва був знищений азербайджанскими військовими

Факт ліквідації комплексу оприлюднило Міністерство оборони Азербайджану, передає "Діалог.UA".

Удар по "Тору" було завдано на Ходжавендському напрямку фронту.

На кадрах, опублікованих оборонним відомством видно, що оператор безпілотника відстежує пересування ЗРК, який ховають в ангар. Згодом туди і прилетіла ракета, що знищила комплекс.

За інформацією військових, вірменські солдати розмістили "Тор" між приватними житловими будинками і застосовували його проти авіації Збройних сил Азербайджану.

Раніше на Ходжавенському напрямку фронту Вірменія втратила кількох високопоставлених офіцерів армії Нагірного Карабаху.

Авіаудари були нанесені близько другої години дня штурмовиками Су-25 ВПС Азербайджану із застосуванням БПЛА. В результаті бомбардування зруйновані траншеї і укриття вірменських збройних сил, в яких в момент обстрілу перебували високопоставлені посадові особи.

Як відомо, конфлікт у Нагірному Карабасі, який 28 років перебував у вірменській окупації, з новою силою розгорівся 27 вересня. Азербайджан почав визвольну операцію, і за 44 дні практично впритул підійшов до Степанакерта, столиці невизнаної республіки.

Після підписання тристоронньої мирної угоди Вірменія віддала Азербайджану п'ять із семи районів Карабаху. Під контроль Алієва перейшло і друге за величиною місто регіону Шуша.

Нагадаємо, екс-бойовик "ДНР" відправив підкріплення в Нагірний Карабах.

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