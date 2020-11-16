Комплекс был размещен между жилыми домами

Новейший армянский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ» российского производства был уничтожен азербайджанскими военными

Факт ликвидации комплекса обнародовало Министерство обороны Азербайджана, передает «Диалог.UA».

Удар по «Тору» был нанесен на Ходжавендском направлении фронта.

На кадрах, опубликованных оборонным ведомством видно, что оператор беспилотника отслеживает передвижение ЗРК, который прячут в ангар. Впоследствии туда и прилетела ракета, уничтожившая комплекс.

По информации военных, армянские солдаты разместили «Тор» между частными жилыми домами и применяли его против авиации вооруженных сил Азербайджана.

Ранее на Ходжавенском направлении фронта Армения потеряла нескольких высокопоставленных офицеров армии Нагорного Карабаха.

Авиаудары были нанесены около двух часов дня штурмовиками Су-25 ВВС Азербайджана с применением БПЛА. В результате бомбардировки разрушены траншеи и укрытия армянских Вооруженных сил, в которых в момент обстрела находились высокопоставленные должностные лица.

Как известно, конфликт в Нагорном Карабахе, который 28 лет находился в армянской оккупации, с новой силой разгорелся 27 сентября. Азербайджан начал освободительную операцию, и за 44 дня практически вплотную подошел к Степанакерту, столице непризнанной республики.

После подписания трехстороннего мирного соглашения Армения отдала Азербайджану пять из семи районов Карабаха. Под контроль Алиева перешел и второй по величине город региона Шуша.

Напомним, экс-боевик "ДНР" отправил подкрепление в Нагорный Карабах.

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист попал под обстрел в Карабахе во время съемок лживого сюжета.

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.