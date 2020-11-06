Экс-боевик Ахра Авидзба с позывным «Абхаз», убивавший украинцев на Донбассе, решил помочь «братьям» из Нагорного Карабаха

Он собрал в Абхазии группу армянских добровольцев для отправки в зону конфликта. Об этом написал на своей странице в соцсети блогер Մιtαuskαs, передает Politeka.net.

Тут же опубликован снимок с «добровольцами».

««Метастазы «русского мира», объединяйтесь! Россия - щедрая душа! Всё оплатит!», – отметил автор.

Информацию об отправке подкрепления армянам в Карабах сообщил и российский пропагандист Семен Пегов, который оказывает информационную поддержку армянской армии.

«Сегодня с утра в Гагрской Армянской Апостольской церкви состоялся молебен. Настоятель храма Тер-Седрак благословил ополченцев. В настоящее время они ждут вылета из Адлера в Ереван. Костяк группы составили участники Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 годов из числа военнослужащих батальона им. маршала Баграмяна. Также изъявили желание отправиться на фронт представители более молодого поколения армян Абхазии», – говорится в публикации.

Пегов добавил, что по прилету на Кавказ боевики пройдут подготовку в полевом лагере. О численности группировки неизвестно, однако, уверяет пропагандист, желающих записаться на фронт и помочь «братьям» из Арцаха хватает.

«Нужно всячески поддерживать парней! чтобы они при первой же возможности бросились на байрактары с голой ж*пой!», «Тут этой группы на один выстрел из Байрактара», «Пусть едут. Меньше г*вна на планете будет», «Отлично. Против современной азербайджанской армии будут воевать эти пельмени», «Понты, а торговать на базарах кто будет?», «В Карабахе удобрения тоже нужны», – пишут в комментариях.

Ахра Адвизба (позывной «Абхаз») приехал воевать против украинцев на Донбасс в 2014 году. Он возглавил интернациональный отряд, батальон, затем бригаду "Пятнашка", которую сам создал. В феврале 2015 стал «героем ДНР».

Напомним, главарь "ДНР" Пушилин взбудоражил новым фото с боевиками.

Как сообщала Politeka, у Путина отличились циничным ультиматумом, такой наглости никто не ожидал.

Также Politeka писала, что путинский пропагандист попал под обстрел в Карабахе во время съемок лживого сюжета.