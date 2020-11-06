Российский пропагандист и основатель телеграмм-канала WarGonzo Семен Пегов попал под обстрел в Нагорном Карабахе
Показывая кадры боя армянской и азербайджанской армий в районе города Шуша, Пегов демонстрировал «зачистку» вражеской ДРГ, но в какой-то момент что-то пошло не так, и ему пришлось спасаться бегством.
Яркие кадры позора путинского пропагандиста опубликовал YouTube-канал DialogUA – Всегда online.
Сразу после слов Пегова о том, что территория «начисто освобождена от диверсантов Азербайджана», звучат выстрелы, и он с завидной прытью бросается наутек.
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Вместе с оператором он запрыгивает в машину, водитель которой еще пытается отстреливаться от противника из автомата.
По неподтвержденным данным, видео Пегова было снято на этих позициях не сегодня, а около трех дней назад.
Откровенное вранье пропагандиста и моментальная карма сразу же вызвали шквал насмешек.
«Во он облажался!!!😂😂😂😂 Теперь только идиоты могут ему поверить!😂😂😂😂», «это в духе этих пропагандонов ...( скорейшего им рандеву с байрактаром)», «Надо найти его и сразу❌⚔️⚰️», «Клоун этот пегов😂», «Вы заметили: откуда вот Пегов ведёт репортаж, туда сразу летят сначала снаряды, а потом эта территория освобождается. Пегов – это, типа, азербайджанский Штирлиц на стороне армян», «Персональный дрон для пропагандона ждёт удобного момента», «Освободили так, шо аж сами решили в знак солидарности с противником убежать. 😂», – пишут под видео.
Ранее мы писали о том, что в Азербайджане объявили охоту на Пегова из-за его лживых репортажей о ходе войны в Нагорном Карабахе. Военным передают его координаты, чтобы те в дальнейшем могли ликвидировать его с помощью беспилотников.
Напомним, Азербайджан наказал российского пропагандиста, в РФ негодуют.
Как сообщала Politeka, «добровольцев» Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.
Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе.