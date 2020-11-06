Российский пропагандист и основатель телеграмм-канала WarGonzo Семен Пегов попал под обстрел в Нагорном Карабахе

Показывая кадры боя армянской и азербайджанской армий в районе города Шуша, Пегов демонстрировал «зачистку» вражеской ДРГ, но в какой-то момент что-то пошло не так, и ему пришлось спасаться бегством.

Яркие кадры позора путинского пропагандиста опубликовал YouTube-канал DialogUA – Всегда online.

Сразу после слов Пегова о том, что территория «начисто освобождена от диверсантов Азербайджана», звучат выстрелы, и он с завидной прытью бросается наутек.

Вместе с оператором он запрыгивает в машину, водитель которой еще пытается отстреливаться от противника из автомата.

По неподтвержденным данным, видео Пегова было снято на этих позициях не сегодня, а около трех дней назад.

Откровенное вранье пропагандиста и моментальная карма сразу же вызвали шквал насмешек.

«Во он облажался!!!😂😂😂😂 Теперь только идиоты могут ему поверить!😂😂😂😂», «это в духе этих пропагандонов ...( скорейшего им рандеву с байрактаром)», «Надо найти его и сразу❌⚔️⚰️», «Клоун этот пегов😂», «Вы заметили: откуда вот Пегов ведёт репортаж, туда сразу летят сначала снаряды, а потом эта территория освобождается. Пегов – это, типа, азербайджанский Штирлиц на стороне армян», «Персональный дрон для пропагандона ждёт удобного момента», «Освободили так, шо аж сами решили в знак солидарности с противником убежать. 😂», – пишут под видео.

Ранее мы писали о том, что в Азербайджане объявили охоту на Пегова из-за его лживых репортажей о ходе войны в Нагорном Карабахе. Военным передают его координаты, чтобы те в дальнейшем могли ликвидировать его с помощью беспилотников.

Напомним, Азербайджан наказал российского пропагандиста, в РФ негодуют.

Как сообщала Politeka, «добровольцев» Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе.