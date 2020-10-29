Похоже, наемникам, которые скучают в период перемирия на востоке Украины, очень скоро найдут новое применение

31 октября состоится съезд так называемого «Союза добровольцев Донбасса», где обсудят вопрос отправки российскиз добровольцев «на помощь Арцаху», то есть в Нагорный Карабах.

Об этом в своем телеграмм-канале WarGonzo сообщил известный кремлевский пропагандист Семен Пегов.

«Также отметим, что откроют съезд экс-помощник президента РФ Владислав Сурков и глава СДД Александр Бородай. По информации проекта @wargonzo, на мероприятии также будет заявлено о создании новой политической организации. Вероятнее всего это событие ознаменует возвращение Суркова в большую политику», – говорится в публикации.

На пост пропагандиста отреагировал блогер Necro Mancer.

«Отличная мысль, как по мне: чем больше добровольцев, тем меньше добровольцев», – написал он в Twitter.

«То, что даунбасовское ла*но Кремлю живым не нужно, ясно стало ещё в 2014. Их направляют и будут направлять в разные горячие точки мира, чтобы они там и подохли. Пожелаем азербайджанским братьям твердой руки и меткого глаза», – ответил в комментарии пользователь под ником Впертий.

Ранее мы писали о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о готовности «помочь» армянам в Нагорном Карабахе. Сделают они это, как только поступит соответствующий сигнал, и сражаться будут на стороне Армении, поскольку со стороны Азербайджана уже есть боевики, которые «прибыли из Сирии».

Напомним, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали: рынок полностью потерян.

Как писала Politeka, глава Минобороны Эстонии прямым текстом назвал Россию агрессором.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.