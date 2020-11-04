Пропагандисты Донбасса разродились очередным фейком о «зверствах» украинской армии

На новый перл обратил внимание блогер Фашик Донецкий, о чем и сообщил в своем телеграмм-канале, опубликовав соответствующий скрин.

Согласно информации, опубликованной в «Донбасс Сегодня», ВСУ отправляют мирных жителей строить позиции под Авдеевкой из-за страха перед ОБСЕ.

Кроме того, «каратели» гоняют людей на минные поля.

Откуда у пропагандистов такая информация, остается только догадываться. Хотя, учитывая поток фейков в сторону украинской армии, подобные новости на оккупированных территориях – явление обычное. Таким образом «журналисты» делают все возможное для дискредитации ВСУ.

Ранее мы писали о том, что с российскими пропагандистами поквитались в США. Неизвестные мужчины напали на съемочную группу «Первого канала» в Филадельфии. Сначала они ограбили машину российских журналистов, а потом избили оператора.

Мы также писали о том, что военный журналист Семен Пегов, который прославился манипулятивными и провокационными, а также по большей части неправдивыми сюжетами из зон конфликтов, в том числе и с Донбасса, не на шутку разозлил азербайджанцев.

Как известно, сейчас Пегов находится в Нагорном Карабахе, где оказывает армянским войскам информационную поддержку, то и дело выдавая «эксклюзивы» о «зверствах» противника. В свою очередь Азербайджан решил с ним поквитаться без лишних реверансов и объявил на него настоящую охоту, чтобы затем уничтожить с помощью беспилотника.

Напомним, Азербайджан наказал российского пропагандиста, в РФ негодуют.

Как сообщала Politeka, в Беларуси исчез российский пропагандист, последние кадры попали в сеть.

Также Politeka сообщала, что боевик «ДНР» напал на пропагандиста Кремля в прямом эфире.