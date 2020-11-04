Пропагандисты Донбасса разродились очередным фейком о «зверствах» украинской армии
На новый перл обратил внимание блогер Фашик Донецкий, о чем и сообщил в своем телеграмм-канале, опубликовав соответствующий скрин.
Согласно информации, опубликованной в «Донбасс Сегодня», ВСУ отправляют мирных жителей строить позиции под Авдеевкой из-за страха перед ОБСЕ.
Кроме того, «каратели» гоняют людей на минные поля.
Раздетая дочь Веры Брежневой блеснула выдающимися достоинствами: "Копия мамы"
"Стервозная хабалка": судья Х-Фактор Соседов устроил публичные разборки с Лолитой, очевидцы раскрыли детали
9-летняя дочь Ани Лорак поразила внешностью рядом с матерью: "Совсем не в нее пошла"
Звезда «Квартал 95» Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…»
Откуда у пропагандистов такая информация, остается только догадываться. Хотя, учитывая поток фейков в сторону украинской армии, подобные новости на оккупированных территориях – явление обычное. Таким образом «журналисты» делают все возможное для дискредитации ВСУ.
Ранее мы писали о том, что с российскими пропагандистами поквитались в США. Неизвестные мужчины напали на съемочную группу «Первого канала» в Филадельфии. Сначала они ограбили машину российских журналистов, а потом избили оператора.
Мы также писали о том, что военный журналист Семен Пегов, который прославился манипулятивными и провокационными, а также по большей части неправдивыми сюжетами из зон конфликтов, в том числе и с Донбасса, не на шутку разозлил азербайджанцев.
Как известно, сейчас Пегов находится в Нагорном Карабахе, где оказывает армянским войскам информационную поддержку, то и дело выдавая «эксклюзивы» о «зверствах» противника. В свою очередь Азербайджан решил с ним поквитаться без лишних реверансов и объявил на него настоящую охоту, чтобы затем уничтожить с помощью беспилотника.
Напомним, Азербайджан наказал российского пропагандиста, в РФ негодуют.
Как сообщала Politeka, в Беларуси исчез российский пропагандист, последние кадры попали в сеть.
Также Politeka сообщала, что боевик «ДНР» напал на пропагандиста Кремля в прямом эфире.