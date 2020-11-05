Конфликт в Нагорном Карабахе, судя по последним сводкам, близок к своему завершению
Очередное тому подтверждение – проникновение азербайджанской диверсионно-разведывательной группы на главную транспортную артерию Армении с Карабахом, дорогу Шуша-Бендзор, пишет «Диалог.UA».
Азербайджан подошел вплотную к этой дороге и, вероятно, уже взял ее под свой огневой контроль.
Накануне вечером пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Фейсбуке о том, что диверсионные группы противника уже проникли на некоторые участки ключевой трассы.
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Позже она обнародовала информацию о том, что вражеская ДРГ была уничтожена в ходе спецоперации «Гербагер».
Однако даже такой «успех» особо на положении Армении не повлиял. Оно остается весьма незавидным.
Так, по мнению экс-главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина, появление азербайджанцев на ключевом участке красноречиво говорит о том, что Армения теряет контроль на данном направлении.
«Войска перерезали дорогу Лачин-Шуша. Удастся ли армянам ее разблокировать или нет - определенно сказать, конечно же, не возьмусь, хотя сам склоняюсь к отрицательному ответу», – написал он в соцсети.
По сообщениям СМИ, «глава» Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сбежал в Ереван, и Армения уже де-факто признала капитуляцию.
Как известно, буквально вчера власти Армении грозились нанести контрудар по Азербайджану в ответ на наступление в Карабахе. Затем от угроз они перешли к делу, обстреляв город Тертер и его окрестности.
В свою очередь ВС Азербайджана сбили седьмой по счету штурмовик ВВС Армении.
Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.
Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.
Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.