В Кремле рассказали, при каких условиях будут вводить своих "миротворцев" в Нагорный Карабах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РИА Новости".

Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские "миротворцы" могут быть размещены в зоне конфликта на территории Нагорного Карабаха исключительно при условии согласия обеих сторон конфликта - Армении и Азербайджана.

"Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон", - сказал Песков.

Отвечая на уточнение, что от Азербайджана согласия на это пока что нет, и на вопрос о том, останется ли неизменной позиция Кремля относительно того, что РФ готова ввести миротворцев, если обе стороны конфликта будут согласны, Песков заявил, что не следует "пускаться в какие-то эвентуальные рассуждения".

"Я бы ограничился тем, что я вам сказал", - подчеркнул спикер Кремля.

Ранее сообщалось, что глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Армения готова обсудить вопрос введения миротворцев на территорию Нагорного Карабаха. Так, по его словам, "компромиссом" в этом вопросе могут стать российские "миротворцы".

Напомним, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали: рынок полностью потерян.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.