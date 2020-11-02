Азербайджанская армия продолжает успешное наступление в Нагорном Карабахе, освобождая оккупированные территории

Президент страны Ильхам Алиев в своем Twitter отчитался о новых успехах азербайджанских военных, перечислив освобожденные населенные пункты, передает Politeka.net.

«Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Чапран, Хаджи Исаглы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района, села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – говорится в твитах.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показано уничтожение дронами четырех реактивных систем залпового огня «Град», которые принадлежам армынским ВС.

Ранее мы рассказывали о том, что пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в войне за Карабах Россия исходит из своих национальных интересов и ей плевать на интересы Азербайджана, Турции, Армении и Карабаха.

Он выступил с агрессивным заявлением в адрес лидеров Турции и Азербайджана и предостерег Реджепа Тайипа Эрдогана от полномасштабного вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

«Мы судим по национальным интересам Российской Федерации!», – дерзко заявил Соловьев.

Тем временем, заручившись поддержкой Турции, Азербайджан уже практически на финишной прямой по освобождению Нагороного Карабаха, а Россия, на которую так рассчитывала Армения, не сделала ничего, чтобы поддержать ее.

Напомним, в Азербайджане начали охоту на путинского пропагандиста.

Как сообщала Politeka, Азербайджан лишил Армению оружия массового поражения.

Также Politeka писала, что в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.