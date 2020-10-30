В Нагорном Карабахе уничтожена РСЗО «Смерч» армянских военных, из которой был обстрелян город Барда и погибли мирные жители

Об успешной операции своей армии Министерство оборны Азербайджана отчиталось на официальном сайте, опубликовав видео уничтожения системы точным ударом беспилотника, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Ракетная система залпового огня была ликвидирована 29 октября в 15:18.

Как известно, 28 октября армянские военные накрыли огнем инфраструктуру Барды и места скопления людей у больших торговых объектов. В результате обстрела погибло несколько десятков мирных жителей, более 60 человек получили ранения разной степени тяжести.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев пригласил представителей международных правозащитных организаций Human Right Watch и Amnesty International приехать в город и засвидетельствовать разрушения.

«Это были ни в чем не виноваты мирные люди. Армения использовала кассетные ракеты "Смерч". Мы приглашаем посмотреть на место преступления», – заявил он.

В свою очередь Армения опровергла все обвинения в причастности к обстрелу.

Тем временем Азербайджан продолжает успешное освобождение оккупированных территорий. Под контроль Алиева перешли Лачин и Лачинский коридор, по которому в Карабах из Армении шло оружие и провиант, а теперь армия Азербайджана вплотную приблизилась к городу Шуши.

«Президент» НКР Араик Арутюнян призвал всех дать отпор противнику, поскольку если он завладеет Шуши, то получит победу в этой войне.

Напомним, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

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