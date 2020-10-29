Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко высказался об армянских военных

В интервью одному из СМИ политик сравнил их с грызунами и крысами, передает телеграмм-канал «Украинский Диалог».

Отвечая на вопрос журналиста, почему армия Азербайджана выбрала дроны для проведения контрнаступления, он сказал:

«Те кадры, которые мы демонстрируем в интернете, поверьте, что это мизер, по сравнению с тем, что происходит. Это то, что мы можем показывать. Ведь видно, как они там зарывать, просто как какие-то грызуны».

По его словам, военные Армении «прорывали там все, что можно»:

«У них многокилометровые туннели, сообщающиеся между собой, крысиные норы, куда они залезают сразу же, как услышат шум. Около каждого орудия крысиная нора. Поэтому без современной техники уничтожить это было бы очень трудно, это бы привело к большому количеству жертв».

Ранее мы сообщали о том, что в Нагорном Карабахе уничтожен «министр обороны» Джалал Арутюнян. Информация о его ликвидации азербайджанскими военными появилась в информпрстранстве еще несколько дней назад, однако только сейчас о гибели боевика заговорили более предметно.

Арутюняна ликвидировали в рамках спецоперации «Возмездие». Якобы авто, в котором ехал «министр», было уничтожено ударом беспилотника.

В Армении сначала отрицали гибель генерала, называя все слухи фейками. Однако, по последней информации, Ереван подтвердил ликвидацию боевика и даже пригрозил отомстить.

Тем временем в рядах армии Армении накаляется обстановка, бойцы кричатт о маштабных проблемах. Кроме того, на некоторых участках фронта добровольцы отказываются воевать и заявляют, что командование бросило их. Ведь зачастую их просто привозят на линию фронта без продовольствия, амуниции и вооружения.

Чем дальше продвигается Азербайджан в освобождении оккупированного Нагорного Карабаха, тем более сильное давление оказывается на него.

Так, на заседании Совета Безопасности ООН Россия и Франция предложили проект резолюции, с помощью которой хотели принудить Азербайджан к прекращению деоккупации региона. Однако планы РФ потерпели поражение.

Напомним, пропагандист Кремля опозорился фейком о зверствах Азербайджана в Карабахе.

Как сообщала Politeka, Эрдоган эпично указал место РФ, поддержав Украину.

Также Politeka писала, что Азербайджан захватил стратегический пункт в Карабахе, в Ереване паника.