Азербайджан продолжает успешное освобождение Нагорного Карабаха

Если утром войска Алиева приблизились к Лачинскому коридору, который, фактически, являлся последней артерией, соединяющей Нагорный Карабах и Армению, то уже после обеда стало известно об освобождении Лачина.

Установив контроль над стратегически важным Лачинским коридором, азербайджанская армия взяла курс на Шушу, передает Диалог.UA.

О том, что Лачин взят, косвенно подтвердило Минобороны Армении, сообщив о мощных ударах азербайджанцев по их позициям в Шуши.

Информацию об этом озвучили и американские аналитики.

«Я слышал, что Азербайджан освободил город Лачин и сейчас контролирует Лачинский коридор. С мая 1992 года Лачин находится под армянской оккупацией. Через него проходит основная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. Если это так, то война вступила в новую фазу», – написал в соцсети Люк Коффи из Heritage Foundation.

На картах ВВС Лачин – среди освобожденных азербайджанцами населенных пунктов.

Взятие Лачина Баку фактически лишает Ереван возможности снабжать свои подразделения.

В Минобороны Азербайджана информацию пока что не подтвердили.

В своем последнем твите президент Ильхам Алиев рассказал, что армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраила, села Гияслы, Абильджа, Гылыджан Губадлы.

Напомним, пропагандист Кремля опозорился фейком о зверствах Азербайджана в Карабахе.

Как сообщала Politeka, Эрдоган эпично указал место РФ, поддержав Украину.

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