Азербайджан все больше отрезает Нагорный Карабах от Армении

По последней информации, ария Азербайджана подошла к Лачинскому коридору, который соединяет Армению и Карабах. Об этом сообщает «Диалог.UA» со ссылкой на сообщение представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

То, что Азербайджан пытается прорваться в направлении Лачина, чтобы отрезать Ереван от Карабаха, подтвердили и в оборонном ведомстве Армении.

Ованнисян во время брифинга накануне рассказал о появлении нового участка фронта вдоль нижнего течения реки Воротан в Нагорном Карабахе. Оттуда войска Азербайджана пытаются прорваться к Лачину. Они уже на 7-9 километров приблизились к Лачинскому коридору, и на 12-14 километров к самому Лачину.

Если Азербайджан закрепится на этих позициях, то положение Армении станет катастрофическим.

«Именно через Лачинский коридор проходит ключевая трасса, соединяющая территории Армении и Нагорного Карабаха. Это единственная "артерия", которая их сегодня связывает», – отмечают журналисты.

Исходя из последних событий в зоне конфликта, никто никакого перемирия не придерживается и близко. Несмотря на то, что Москва выступила посредником во время переговоров, стороны нарушили его и теперь обвиняют одна одну в обстрелах.

Тем временем российские пропагандисты призывают Кремль срочно перебросить российский спецназ через грузинскую территорию в Нагорный Карабах, не спрашивая официального разрешения у Грузии или любой другой страны.

В частности военный корреспондент канала "Россия-1" Александр Сладков предложил России единственный способ, чтобы помочь Армении - направить через чужие территории российскую технику. Он заявил, что истребители России должны прилететь, куда им надо, и не обращать внимания на проблемы пересечения пространства чужих территорий.

Напомним, в России пригрозили Азербайджану "Искандерами", детали.

Как сообщала Politeka, Азербайджан накрыл огнем Карабах, Армения несет катастрофические потери.

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