Азербайджан уничтожил "Грады" Армении, есть жертвы среди военных

Как передает Politeka.net, кадры успешной атаки разместили на сайте Министерство обороны Азербайджана (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видны взрывы нескольких установок реактивной системы залпового огня "Град" (Индекс ГРАУ — 9К51) 122 мм калибра. Одна из установок была заряжена боекомплектом, который сдетонировал после прямого попадания ракеты дрона.

Также в военном ведомстве сообщили о жертвах у Армении среди военных.

"Уничтожены живая сила и бронетехника противника, готовившегося к передислокации", - говорится в сообщении.

Отметим, что это не первая удачная атака Азербайджанских военных в Подгорном Карабахе.

Ранее оборонное ведомство поделилось кадрами артиллерийского обстрела позиций противника, причем он ведется не только днем, но и ночью.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории по сей день идут активные боевые столкновения. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Также между сторонами конфликта состоялись договоренности о прекращении огня, но спустя некоторое время ситуация вновь обострилась.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

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