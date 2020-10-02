Москва начала перебрасывать военную технику и грузовики в иранский порт, откуда уже по суши все это направляется на границу с Арменией

По мнению известного украинского блогера Кирилла Сазонова, формально это могут подать как официальная командировка на военную базу РФ в Гюмри. Однако с другой стороны это может свидетельствовать о том, что Россия таки ввяжется в военный конфликт между Азербайджаном и Арменией на стороне последней. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

Возобновление многолетнего конфликта на Кавказе поставило Россию перед очень непростым выбором.

« Кремль выбирал между очень плохой для себя авантюрой в противостоянии с Азербайджаном, Турцией и Пакистаном на стороне Армении и потерей лица с брошенным союзником по ОДКБ. Да, Карабах в ОДКБ формально не входит. Но кого это интересует, после не входивших туда Донбасса и Крыма? Если Москва в ответ на крики Еревана о помощи будет продолжать выражать глубокую озабоченность и призывать к переговорам - над Путиным будут смеяться враги и друзья. Нет картины более смешной и жалкой, чем трусливый диктатор. Так что решили вмешаться», – отметил Сазонов.

Такое решение может обернуться для России очередными грандиозными потерями, поскольку воевать «немножко» тут не получится. Причина в том, что военный бюджет Азербайджана в четыре раза больше бюджета всей Армении, и чтобы противостоять ему, нужны огромные ресурсы, которых у противника просто нет. Значит, Кремлю придется влезть в войну по-полной.

«А это развяжет руки Турции. И Пакистану. Военный потенциал Анкары внушает уважение. Плюс формально все они будут действовать на территории Азербайджана. Все козырные карты на руках Турции с Азербайджаном, а Армения дарит Кремлю только геморрой. С чем мы Москву и поздравляем», – подытожил автор.

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