Президент Турции Тайип Эрдоган назвал недопустимыми призывы Минской группы ОБСЕ к прекращению огня в Нагорном Карабахе

По его словам, США, Россия и Франция "за 30 лет не смогла решить вопрос c Карабахом, а сегодня она пытается найти путь к перемирию".

"На фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо. Если действительно есть желание добиться (решения проблемы - ред.), то оккупанты должны покинуть эти территории, только таким образом решение будет найдено", – заявил турецкий лидер, выступая в парламенте.

По его Эрдогана, его переговоры с лидерами стран Минской группы ОБСЕ не дали никаких результатов.



"Результата нет. Наши братья не могут вернуться на свою землю. А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно “отрезать пуповину", – отметил глава Турецкой республики.

Напомним, военный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся с новой силой в воскресенье, 27 сентября — после обстрелов в районе Нагорного Карабаха стороны обвинили друг друга в агрессии.

Боевые потери двух стран уже исчисляются сотнями.