Президент Турции Тайип Эрдоган назвал недопустимыми призывы Минской группы ОБСЕ к прекращению огня в Нагорном Карабахе
По его словам, США, Россия и Франция "за 30 лет не смогла решить вопрос c Карабахом, а сегодня она пытается найти путь к перемирию".
"На фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо. Если действительно есть желание добиться (решения проблемы - ред.), то оккупанты должны покинуть эти территории, только таким образом решение будет найдено", – заявил турецкий лидер, выступая в парламенте.
Бузова в драной юбке посветила прелестями перед Волей: "Паша на Олю с аппетитом смотрит!"
Лазарев и Киркоров вывели располневшую Ани Лорак на бурные эмоции: аж вскочила с дивана
Помолодевшая Пугачева с "унитазными зубами" и Галкин объявились на публике: "Рот не закрывается после..."
Острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Ольге Фреймут: "Я поняла, что вы... "
По его Эрдогана, его переговоры с лидерами стран Минской группы ОБСЕ не дали никаких результатов.
"Результата нет. Наши братья не могут вернуться на свою землю. А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно “отрезать пуповину", – отметил глава Турецкой республики.
Напомним, военный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся с новой силой в воскресенье, 27 сентября — после обстрелов в районе Нагорного Карабаха стороны обвинили друг друга в агрессии.
Боевые потери двух стран уже исчисляются сотнями.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.