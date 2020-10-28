Кремлевские пропагандисты продолжают играть на стороне Армении, всячески очерняя войска Азербайджана в Нагорном Карабахе

Так, российский журналист Александр Коц опубликовал в своем телеграмм-канале Kotsnews видео с якобы обстрелянной военными Азербайджана больницы в Шуши, передает Politeka.net.

На кадрах – старое здание с выбитыми и заколоченными досками окнами, не видевшее ремонта несколько десятилетий.

«Ночью азербайджанской артиллерией был обстрелян город Шуши. Не в первый раз, кстати. Посмотрите, как выглядит городская больница. И при этом она продолжает принимать пациентов. Видео записано в день ранения российских журналистов в храме Христа Всеспасителя», – пишет он.

Однако блогер Злой одессит в ответном посте указал на циничную ложь пропагандиста.

«Просмотрев несколько раз видео, следов обстрела на больнице так и не увидел, а её удручающее состояние за десятилетия нахождения под опекой заботливой и процветающей НКР – да. Аналогичные «обстрелянные»” больницы можно увидеть в Абхазии, Южной Осетии, Донецке и Луганске – везде куда является «русский мир» и его говорящие головы», – подчеркнул он.

Тем временем в Кремле решили поссорить Украину и Турцию. Особенно активизировались пропагандисты после визита президента Зеленского в Анкару, где между главами двух стран были подписаны ряд соглашений, в том числе и о сотрудничестве в военной сфере.

Теперь они разгоняют фейк о том, что якобы Эрдоган замахнулся на Крым, заявив, что он исторически является турецкой территорией.

Напомним, Россия решилась на военную помощь Армении, посланы самолеты.

Как сообщала Politeka, Эрдоган эпично указал место РФ, поддержав Украину.

Также Politeka писала, что Армения решилась на месть Украине после встречи Зеленского с Эрдоганом.