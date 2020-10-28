Президент Турции Эрджеп Эрдоган позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину

Во время разговора, который состоялся 27 октября, российская сторона «выразила озабоченность» эскалацией конфликта в Карабахе, а турецкий президент не обошел вниманием Сирию, где российские войска так и не добрались до сирийско-турецкой границы, и кризис в Ливии, передает Politeka.net со ссылкой на открытые источники.

По мнению известного блогера Анатолия Несмияна, более узнаваемого под именем Эль Мюрид, тот момент, что стороны, среди прочего, договорились о координации внешнеполитических, оборонных ведомств и спецслужб двух стран, показывает одно: Эрдоган достиг своей цели и стал полноправным игроком в Закавказье. Ранее оно было зоной только российских интересов.

«Теперь здесь будут выстраиваться балансы вместо прежнего доминирования Кремля. Учитывая, что Кремль сейчас находится в позиции отступающего, вопрос заключается лишь в одном - как далеко он будет вынужден отступать», – рассуждает автор.

По его словам, у Кремля уже не получится вернуть ситуацию на прежний уровень. Позиции России плачевны, потому что она «валится вниз по всем направлениям».

Не исключено, что после Карабаха Эрдоган может взяться за Крым. По крайней мере, об этом свидетельствуют его якобы последние заявления. По мнению президента Турции, временно оккупированный Россией Крым по праву должен принадлежать его стране. Об этом писало турецкое издание Haberler.

Турецкий лидер убежден, что Россия в 1783 году несправедливо отобрала Крымский полуостров у Османской империи. Следовательно, эту землю «нужно вернуть для прогресса современной Турции».

Напомним, Россия решилась на военную помощь Армении, посланы самолеты.

Как сообщала Politeka, Эрдоган эпично указал место РФ, поддержав Украину.

Также Politeka писала, что Армения решилась на месть Украине после встречи Зеленского с Эрдоганом.