Збройні сили Азербайджану збили два вірменських штурмовика Су-25 в Нагірному Карабасі

Літаки були знищені підрозділами ППО близько 13:18 і 13:20 після спроби нанести авіаудари по позиціях азербайджанської армії на Губадлінському напрямку фронту, повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт Міністерства оборони Азербайджану.

Чи встигли катапультуватися пілоти, не повідомляється.

Раніше ми писали про те, що Азербайджан звільнив місто Лачин і встановив контроль над Лачинським коридором. Ця перемога є однією з найважливіших у конфлікті, оскільки тепер Нагірний Карабах фактично відрізаний від матеріального та військового забезпечення Вірменією.

Крім того, в мережі з'явилася інформація про ліквідацію збройними силами Азербайджану "міністра оборони" Нагірного Карабаху Джамала Арутюняна.

Кадри передбачуваної розправи з'явилися у відкритому доступі. Як видно на записі, авто, щомчить на великій швидкості, знаходиться в прицілі, а потім іде нищівний удар, який перетворив машину на купу брухту.

У Вірменії спочатку заперечували загибель генерала, називаючи всі чутки фейками. Однак, за останньою інформацією, Єреван підтвердив ліквідацію бойовика і навіть пригрозив помститися.

За інформацією вірменської преси, нещодавно Арутюнян отримав поранення, через що був звільнений з посади "міністра оборони" Нагірного Карабаху - командувача армією оборони.

Ми також інформували про те, що турецькі винищувачі F-16, які залишаються на території Азербайджану, можуть бути використані в разі зовнішньої агресії. Про це в зверненні до народу Азербайджану заявив президент Ільхам Алієв.

Нагадаємо, пропагандист Кремля зганьбився фейком про звірства Азербайджану в Карабасі.

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