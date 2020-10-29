Вооруженные силы Азербайджана сбили два армянских штурмовика Су-25 в Нагорном Карабахе

Самолеты были уничтожены подразделениями ПВО около 13:18 и 13:20 после попытки нанести авиаудары по позициям Азербайджанской Армии в Губадлинском направлении фронта, сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана.

Успели ли катапультироваться пилоты, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что Азербайджан освободил город Лачин и установил контроль над Лачинским коридором. Эта победа является одной из самых важных в конфликте, поскольку теперь Нагорный Карабах фактически отрезан от материального и военного обеспечения Арменией.

Кроме того, в сети появилась информация о ликвидации вооруженными силами Азербайджана «министра обороны» Нагорного Карабаха Джамала Арутюняна.

Кадры предполагаемой расправы появились в открытом доступе. Как видно на записи, авто, которое мчится на большой скорости, находится в прицеле, а затем следует сокрушительный удар, уничтоживший машину.

В Армении сначала отрицали гибель генерала, называя все слухи фейками. Однако, по последней информации, Ереван подтвердил ликвидацию боевика и даже пригрозил отомстить.

По информации армянской прессы, недавно Арутюнян получил ранение, из-за чего был освобожден от должности «министра обороны» Нагорного Карабаха - командующего Армией обороны.

Мы также информировали о том, что турецкие истребители F-16, которые остаются на территории Азербайджана, могут быть использованы в случае внешней агрессии. Об этом в обращении к народу Азербайджана заявил президент Ильхам Алиев.

Напомним, пропагандист Кремля опозорился фейком о зверствах Азербайджана в Карабахе.

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Также Politeka писала, что Эрдоган одним звонком заставил Путина отступить.