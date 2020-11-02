Журналист не раз попадался на вранье и перекручивании фактов

Над российским пропагандистом Семеном Пеговым, автором телеграмм-канала WarGonzo, нависла смертельная опасность

Военный журналист, который прославился манипулятивными и провокационными, а также по большей части неправдивыми сюжетами из зон конфликтов, в том числе и с Донбасса, не на шутку разозлил азербайджанцев, передает Politeka.net.

Как известно, сейчас Пегов находится в Нагорном Карабахе, где оказывает армянским войскам информационную поддержку, то и дело выдавая «эксклюзивы» о «зверствах» противника. В свою очередь Азербайджан решил с ним поквитаться без лишних реверансов.

«Азербайджанские фан-бои объявили охоту на Сему Пегова, местонахождение его вычисляют, военным координаты передают, призывают покарать всесильным «Байрактаром». Помню, тем же самым занимались украинские националисты, которые до АТО почему-то не доехали. Публиковали наши фото с призывами к снайперам ВСУ не промахнуться. Печатали наши физиономии в колодах «карт смерти»», – написал в своем телеграмм-канале Александр Коц, еще один скандально известный российский пропагандист.

Кроме того, против Пегова открыто криминальное производство в Азербайджане. Ему инкриминируют незаконное пересечение границы и призывы россиян приезжать в Карабах с целью воевать на стороне армян.

Отметим, что ранее Семен Пегов «засветился» на протестах в Беларуси, а в августе и вовсе попал в руки ОМОНа. Сеть облетел кадр, где спецназовец тащит журналиста по асфальту.

Этот пропагандист известен не только поддержкой боевиков на Донбассе. Он также является автором книги про террориста Арсена Павлова, известного как Моторола, под названием «Я и рыжий сепар».

Напомним, Азербайджан наказал российского пропагандиста, в РФ негодуют.

Как сообщала Politeka, «добровольцев» Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе.