Азербайджанские военные захватили целый арсенал техники и оружия, оставленный на поле боя армянской армией в Нагорном Карабахе

Кадрами трофеев на официальном сайте поделилось Министерство обороны Азербайджана, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Как можно рассмотреть на записи, армяне оставили танки, бронетранспортеры, а также огромное количество оружия и снарядов. Причем большинство техники – в рабочем состоянии.

По информации ведомства, военные оставили все во время бегства.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Фейсбуке о том, что диверсионные группы противника уже проникли на некоторые участки ключевой трассы Шуша-Бендзор.

По мнению экс-главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина, появление азербайджанцев на ключевом участке красноречиво говорит о том, что Армения теряет контроль на данном направлении.

«Войска перерезали дорогу Лачин-Шуша. Удастся ли армянам ее разблокировать или нет - определенно сказать, конечно же, не возьмусь, хотя сам склоняюсь к отрицательному ответу», – написал он в соцсети.

Днем ранее войска Армении обстреляли из артиллерии азербайджанский город Тертер, и уже через несколько часов потеряли седьмой по счету штурмовик Су-27.

Мы также писали о том, что Азербайджан вышел на ближние подступы к Шуши, и если город будет взят, Карабах, фактически, будет потерян для Пашиняна. Но, даже понимая, что война проиграна, армия Армении продолжает сражаться с поразительным упорством, оказывая сопротивление.

Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.

Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.