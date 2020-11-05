Азербайджанские военные захватили целый арсенал техники и оружия, оставленный на поле боя армянской армией в Нагорном Карабахе
Кадрами трофеев на официальном сайте поделилось Министерство обороны Азербайджана, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.
Как можно рассмотреть на записи, армяне оставили танки, бронетранспортеры, а также огромное количество оружия и снарядов. Причем большинство техники – в рабочем состоянии.
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По информации ведомства, военные оставили все во время бегства.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Фейсбуке о том, что диверсионные группы противника уже проникли на некоторые участки ключевой трассы Шуша-Бендзор.
По мнению экс-главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина, появление азербайджанцев на ключевом участке красноречиво говорит о том, что Армения теряет контроль на данном направлении.
«Войска перерезали дорогу Лачин-Шуша. Удастся ли армянам ее разблокировать или нет - определенно сказать, конечно же, не возьмусь, хотя сам склоняюсь к отрицательному ответу», – написал он в соцсети.
Днем ранее войска Армении обстреляли из артиллерии азербайджанский город Тертер, и уже через несколько часов потеряли седьмой по счету штурмовик Су-27.
Мы также писали о том, что Азербайджан вышел на ближние подступы к Шуши, и если город будет взят, Карабах, фактически, будет потерян для Пашиняна. Но, даже понимая, что война проиграна, армия Армении продолжает сражаться с поразительным упорством, оказывая сопротивление.
Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.
Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.
Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.