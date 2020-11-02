Азербайджанська армія продовжує успішний наступ в Нагірному Карабасі, звільняючи окуповані території

Президент країни Ільхам Алієв у своєму Twitter відзвітував про нові успіхи азербайджанських військових, перерахувавши звільнені населені пункти, передає Politeka.net.

"Переможна Азербайджанська армія звільнила від окупації села Чапран, Хаджі Ісагли, Гоша Булаг Джебраільского району, села Дере Гілятаг, Беюк Гілятаг Зангіланского району, села Ішигли, Мурадханли, Миланли Губадлинского району. Хай живе Азербайджанська армія! Карабах – це Азербайджан!", – йдеться в твітах.

У свою чергу Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео, на якому показано знищення дронами чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град", що належать вірменським ЗС.

Раніше ми розповідали про те, що пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що у війні за Карабах Росія виходить зі своїх національних інтересів і їй плювати на інтереси Азербайджану, Туреччини, Вірменії та Карабаху.

Він виступив з агресивною заявою на адресу лідерів Туреччини та Азербайджану і застеріг Реджепа Таїпа Ердогана від повномасштабного втручання в конфлікт в Нагірному Карабасі на боці Азербайджану.

"Ми судимо за національними інтересами Російської Федерації!", – зухвало заявив Соловйов.

Тим часом, заручившись підтримкою Туреччини, Азербайджан вже практично на фінішній прямій зі звільнення Нагороного Карабаху, а Росія, на яку так розраховувала Вірменія, не зробила нічого, щоб підтримати її.

Нагадаємо, в Азербайджані почали полювання на путінського пропагандиста.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан позбавив Вірменію зброї масового ураження.

Також Politeka писала, що у Кремлі повідомили, як будуть вводити війська в Карабах.