У мережі показали, що на що перетворився Північно-Кримський канал, по якому на півострів йшло понад 80% всієї прісної води
Відповідними кадрами на своїй сторінці в Twitter поділилася блогер RoksolanaToday, передає Politeka.net.
"Пересохлий Північно-Кримський канал й іржава дамба. Північний Крим. Зате гавань рідна ж!", – йдеться в підписі під знімками.
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А фотографії дійсно вражають. На них можна побачити, як за шість років окупації канал перетворився на локацію для зйомок фільмів у дусі "Життя після людей": величезні бур'яни, поржавіла дамба, запустіння.
У коментаря користувачі поіронізували про те, що кримчани домоглися головного – бути під владою Росії, а вода - справа десята:
"Зате на місяці воду знайшли...", "А в Криму без бендер – втратили", "Роксолана, потрібно писати правильно – ГОВ*НЬ, вона сама, рідна".
У Росії ж тим часом вигадують все нові способи, як змусити Україну знову пустити воду в окупований Крим. Так, "віце-прем'єр міністр" окупованого Криму запропонував тимчасово перекрити річку Десну на території Росії, яка є притокою Дніпра.
На думку чиновника, таким чином у Росії вийде змусити Україну відкрити Північно-Кримський канал, по якому дніпровська вода йшла на півострів, і зробити її більш договороздатною.
Ми також розповідали про те, що з російського бюджету планують виділити 50 мільярдів рублів на вирішення проблеми з прісною водою в Криму. Таким чином, кожен платник податків РФ на своїй кишені відчує гордість за країну і "повернення" півострова.
Нагадаємо, кримчани розповіли, як люди "згорають" від вірусу через катастрофічну медицину.
Як повідомляла Politeka, окупанти наприкінці жовтня влаштували в Керчі заплив до Дня перемоги.
Також Politeka писала, що знаменитий російський боксер вирішив побудувати дім в Криму і поплатився.