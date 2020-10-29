У Росії запустили благодійний проект «Мрія ветерана" до 75-річчя Перемоги
Як повідомляється на сайті проекту, головна мета цього онлайн-майданчика – "допомогти зібрати нездійснені мрії ветеранів, а після – допомогти здійснити їх спільними зусиллями", передає Politeka.net.
Мрії літніх людей красномовніше всяких слів і розповідей влади говорять про реальне життя ветеранів і про те, як держава про них піклується. Зазначимо, що серед тих, хто поділився своїми мріями, чимало кримчан.
У мріях у людей, які застали Другу світову, – ремонт даху, новий холодильник, вбиральня всередині будинку, газ і вода в квартирі, телевізор, сходинка у ванну тощо.
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"Діди мріяли. Про що мріють ветерани Другої світової війни в Криму, куди прийшли "багаті визволителі"... Дивно, начебто мерзенних бандероф*шистів вже 6 років як прогнали", – пише у своєму Twitter блогер Մιtαuskαs.
"Смішно і жахливо", "Мрії космічного масштабу", "вони мріють, щоб їх портрети на палицях по площах носили, а не ось це ось все. Це все бандерівські хакери", "От звідки у ветерана 93 роки стільки медалей і орденів?! Йому в 1945 виповнилося 18, на фронт таких уже не посилали. Не кажучи вже про "ветеранів" 89-91... Мрійники, блін", "польських яблук ветеранам. Ну і чеський сервіз, найбільш завзятим переносникам бацили комунізму", "Людям на фото не може бути стільки років! Знову росіян л**ном годують", "при всій повазі до літніх людей, таке відчуття, що в ветерани зараз записують навіть тих, хто під час війни немовлям був. Типу, народився до 1945, значить ветеран. Справжніх не залишилося, а вітати когось треба для картинки в телевізорі", – зазначили в коментарях.
Раніше ми писали про те, що жителі Криму зажадали у окупантів показати підписаний договір про приєднання півострова до РФ після референдуму.
Нагадаємо, кримчани розповіли, як люди "згорають" від вірусу через катастрофічну медицину.
Як повідомляла Politeka, окупанти наприкінці жовтня влаштували в Керчі заплив до Дня перемоги.
Також Politeka писала, що знаменитий російський боксер вирішив побудувати будинок в Криму і поплатився.