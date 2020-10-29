В России запустили благотворительный проект «Мечта ветерана» к 75-летию Победы

Как сообщается на сайте проекта, главная цель этой онлайн-площадки – «помочь собрать несбывшиеся мечты ветеранов, а после - помочь осуществить их совместными усилиями», передает Politeka.net.

Мечты стариков красноречивее всяких слов и рассказов властей говорят о реальной жизни ветеранов и о том, как государство о них заботится. Отметим, что среди тех, кто поделился своими мечтами, немало крымчан.

В мечтах у людей, заставших Вторую мировуЮ, – ремонт крыши, новый холодильник, уборная внутри дома, газ и вода в квартире, телевизор, ступенька в ванную и тому подобное.

«Деды мечтали. О чём мечтают ветераны Второй мировой войны в Крыму, куда пришли «богатые освободители»… Странно, вроде бы мерзких бандероф*шистов уже 6 лет как прогнали», – пишет в своем Twitter блогер Մιtαuskαs.

Деды мечтали. О чём мечтают ветераны Второй мировой войны в Крыму, куда пришли "богатые освободители". Скрин с сайта "Мечта ветерана", где старики говорят о своих желаниях.



Странно, вроде бы мерзких бандерофашистов уже 6 лет как прогнали... pic.twitter.com/xqEMtstZAM — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) October 28, 2020

«Смешно и ужасно», «Мечты космического масштаба», «Они мечтают, чтоб их портреты на палках по площадям носили, а не вот это вот всё. Это все бандеровские хакеры», «Вот откуда у ветерана 93 года столько медалей и орденов?! Ему в 1945 исполнилось 18, на фронт таких уже не посылали. Не говоря уже про «ветеранов» 89-91... Мечтатели, блин», «Польских яблок ветеранам. Ну и чешский сервиз, самым отличившимся переносчикам бациллы коммунизма», «Людям на фото не может быть столько лет! Снова россиян г**ном кормят», «При всем уважении к пожилым людям, такое ощущение, что в ветераны сейчас записывают даже тех, кто во время войны грудным ребенком был. Типа, родился до 1945, значит ветеран. Настоящих то не осталось, а поздравлять кого то надо для картинки в телевизоре», – отметили в комментариях.

Ранее мы писали о том, что жители Крыма потребовали у оккупантов показать подписанный договор о присоединении полуострова к РФ после референдума.

Напомним, крымчане рассказали, как люди "сгорают" от вируса из-за катастрофической медицины.

Как сообщала Politeka, оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.

Также Politeka писала, что знаменитый российский боксер решил построить дом в Крыму и поплатился.