В оккупированном Крыму ветеранов Второй мировой войны унизили очередной подачкой

В Симферополе депутаты от партии «Единая Россия» поздравили стариков очень «щедро», вручив им по коробке конфет и по три гвоздики, перевязанные георгиевской ленточкой.

Фотодоказательство такой «заботы» опубликовала на своей странице в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

«Коробка конфет и три гвоздики - вот собственно и всё, что заслужили ветераны ВОВ к 75-летию Победы, по версии симферопольских депутатов от «Единой России»», – подписала снимок автор поста.

В кадре – пожилая женщина-ветеран с клюкой, которая сидит посреди комнаты на табуретке, держа в руках гостинец ко Дню Победы.

Ранее мы рассказывали о том, как в конце января в Крыму чиновницы в роскошных шубах пришли поздравить переживших блокаду Ленинграда, принеся в качестве гостинца батон.

«Меховой» десант нагрянул в квартиры к 11 жителям Керчи, бывшим «блокадникам», в День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

В «делегацию» вошли председатель горсовета Майя Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат «парламента» Крыма Ирина Черненко.

Белый батон, который они дарили старикам, чиновницы назвали «символическим хлебом», который люди, пережившие голод, «принимали с особым трепетом». Пенсионерам также вручили медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета».

После публикации снимков в сети разразился грандиозный скандал, в результате которого чиновницы были уволены с занимаемых должностей.

Напомним, оккупанты устроили "отлов" крымчан, местные жители бессильны.

Как сообщала Politeka, запуск "моста Путина" обернулся провалом, раскрыты главные последствия.

Также Politeka писала, что в России опозорились с поздравлением ветеранов.