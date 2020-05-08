В российском Новосибирске решили весьма оригинально поздравить ветеранов с 75-летием Победы

Местные активисты придумали, как порадовать ветеранов и соблюсти социальную дистанцию, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Они воспользовались автовышкой, на которой поднимались к балконам ветеранов и пели им песни военных лет под аккомпанемент баяна.

Подобное «победобесие» просто не могло не попасть в соцсети, где сразу же вызвало шквал сарказма со стороны пользователей.

«Пока к жителям нормальных стран приходит финансовая помощь от государства, к жителям российского Новосибирска, в форме времен войны, которая закончилась 75 лет назад, пришла шизофрения с гармошкой», – подписал фотографии в Twitter пользователь Մιtαuskαs.

Комментарии под постом вполне соответствуют показанному.

«Психическая атака. Добивают ветеранов», «Вы видели в мире пожилых людей хотя бы на втором этаже. В доме без лифта с третьего сходить за продуктами и вылезти назад – это просто геноцид пожилых людей», «У них даже ковш – люлька страшная совковая!», «А почему их в мусорном баке подняли, так надо?», «Лучше бы пенсионерке мешок муки завезли вместо этой клоунады», «Сразу видно, если обшарпанный балкон и окна образца 60-70-х годов, то там живут ветераны войны. Путинская забота во всей красе», «Хоть бы мусорный бак свой покрасили, а то стоят в ржавом корыте перед ветеранами. Стыдно, товарищи, стыдно!», «Как всегда, вышло из го*на и палок. Показали всему миру, в каких условиях живут у них ветераны, заточенные до конца жизни на своих этажах», «А поприличней крана не было? Или это стилизован он так!?», «Прикольно, мусорник прямо в окно сунут. Новая технология», – иронизируют в комментариях.

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