Люди настолько запуганы, что даже боятся заговорить на важные темы

Российские оккупанты сотворили в аннексированном Крыму такое, что даже страшно выйти на улицу

Оказалось, что ФСБ в любой момент могут даже за лайк или публикацию в сети, которая им не понравилась, вызвать крымчанина на разговор.

Об этом рассказал лидер крымско-татарского национального движения народный депутат Украины Мустафа Джемилев журналистам издания Апостроф.

Он рассказал, что его жена сейчас находится в аннексированном Крыму и постоянно рассказывает, как там сейчас.

"Тишина, как на кладбище. Те, кто мог говорить и высказывать свою точку зрения, или были похищены и убиты, или сидят в тюрьмах. Тех, кто молчит – не трогают. Коллаборанты по домам попрятались, на людях не показываются", - рассказал Мустафа Джемилев, открывая правду о том, что сейчас твориться на оккупированной территории.

По его словам, люди настолько запуганы, что даже боятся заговорить на важные темы, все их разговоры свелись лишь к бытовым вопросам. А российские спецслужбы тем временем следят за интернетом и вызывают людей за "неугодные" лайки и репосты.

Кроме того, он добавил, что президент РФ делает все возможное, чтобы игнорировать тему Крыма. Он даже не стал упоминать о нем в послании к Федеральному собранию, а после проигнорировал на итоговой пресс-конференции.

Джемилев ткже заметил, что на встрече в Нормандском формате президент Украины напомнил о Крыме, но, когда Путин это услышал, то демонстративно стал делать вид, что ничего не расслышал.

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