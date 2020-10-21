Окупанти хочуть створити в Криму самостійну армію, яка змогла би проводити наступальні операції без необхідності втручання військових з території РФ

Як передає Politeka з посиланням на GuildHall, така думка була озвучена під час конференції "Про проблемні питання водопостачання та експлуатацію водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації".

Так, на думку головного консультанта служби з питань реінтеграції і деокупації представництва президента України в АРК Антона Твердовського, наразі Москва створює в окупованому Криму самостійну армію, що здатна проводити наступальні операції без перекидання ресурсів з території РФ. Для цього в анексованому Росією Криму необхідне створення додаткової інфраструктуриі додаткове водопостачання.

"На сьогоднішній день військово-політичне керівництво РФ ставить за мету на тимчасово окупованій території доведення міжвидового угруповання військ до рівня самостійної ударної армії. Це військове угруповання, яке здатне самостійно забезпечувати будь-які наступальні операції без посилення за рахунок перекидання ресурсів з Південного військового округу РФ, наприклад", - сказав Твердовський.

Такодж експерт нагадав про мілітаризацію молоді в Криму, одним з інструментів якої є регіональний рівень так званої російської "Юнарміі". Він наголосив, що окупанти залучають дітей у такі формування для зміни національної ідентичності юних жителів Криму, для пропаганди війни і насильства.

Також експерти наголошують, що на території Криму після анексії з'явилася велика кількість російських військових, тому для утримання такої кількості військових виникає потреба і в додатковому водопостачанні та обладнанні інфраструктури (житло, нові військові частини і бази).

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