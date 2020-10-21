Крим, окупації якого так раділи росіяни ще шість років тому, перетворився для РФ на "чорну діру", куди йдуть мільярди з кишень платників податків

Зовсім недавно прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив про те, що з російського бюджету витратять близько 50 мільярдів рублів на те, щоб поліпшити водопостачання в Криму і подавати 310 тисяч кубів на добу, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Тим часом проблему з водою на півострові вирішували як могли. Один з методів – величезні сині бочки з кранами і написами "Вода для технічних потреб", які з'явилися у дворах сімферопольських багатоповерхівок.

Пізніше виявилося, що ситуацію цей крок особливо не врятував, і жителі столиці Криму і населених пунктів поменше по-повній відчули, що таке "камені з неба".

З приводу ситуації з водою висловилася на своїй сторінці мешканка Сімферополя Віра Левкович.

"Криму знову виділяють... Ні, не так: росіяни знову заплатять за Кримнаш. На забезпечення Криму водою виділять 50 млрд. Нещодавно була новина, що у Криму забирають 8, але тепер виділяють 50. Цікаво, як вони збираються забезпечити острів водою? Ну, як вам гиря, прив'язана до ніг? Не набридло волочити таку тяжкість, яка гальмує, тягне на дно, засмоктує в болото?"- цікавиться вона.

"Від переливання з пустого в порожнє вода не з'явиться, а випарується під спекотними променями вкраденого кримського сонця. Труднощі не означають неможливості! Рішучіше пийте те, що є!", "А навіщо Росія прийшла в Крим? Щоб створювати труднощі і з ними боротися... за рахунок кишені простого росіянина... Подивіться, з якою швидкістю рвонула інфляція - в сотні...", "вони прийшли щоб з Криму зробити авіаносець і всім погрожувати тополями й іскандерами. Про людей мова не йде, вони їм потрібні як обслуговуючий персонал. Про рабів ніхто не думає", – міркують, серед іншого, в коментарях.

Зазначимо, що в російському уряді нещодавно заявляли, що створення системи опріснення морської води в Криму – дуже дорогий проект, і він не по кишені.

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