Крым, оккупации которого так радовались россияне еще шесть лет назад, превратился для РФ в «черную дыру», куда уходят миллиарды из карманов налогоплательщиков

Совсем недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что из российского бюджета потратят около 50 миллиардов рублей на то, чтобы улучшить водоснабжение в Крыму и подавать 310 тысяч кубов в сутки, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Тем временем проблему с водой на полуострове решали как могли. Один из методов – огромные синие бочки с кранами и надписями «Вода для технических нужд», которые появились во дворах симферопольских многоэтажек.

Позже оказалось, что ситуацию этот шаг особо не спас, и жители столицы Крыма и населенных пунктов поменьше по-полной почувствовали, что такое «камни с неба».

По поводу ситуации с водой высказалась на своей странице жительница Симферополя Вера Левкович.

«Крыму снова выделяют... Нет, не так: россияне снова заплатят за Крымнаш. На обеспечение Крыма водой выделят 50 млрдов. Недавно была новость, что у Крыма забирают 8, но теперь выделяют 50. Интересно, как они собираются обеспечить остров водой? Ну, как вам гиря, привязанная к ногам? Не надоело волочить такую тяжесть, которая тормозит, тянет на дно, засасывает в болото?» – интересуется она.

«От переливания с пустого в порожнее вода не появится, а испарится под жаркими лучами украденного крымского солнца. Трудности не означают невозможности! Решительней пейте то, что есть!», «А зачем Россия пришла в Крым? Чтобы создавать трудности и с ними бороться... за счет кармана простого россиянина... Посмотрите, с какой скоростью рванула инфляция - в сотни...», «они пришли чтоб из Крыма сделать авианосец и всем угрожать тополями и искандерами. О людях речь не идёт, они им нужны как обслуживающий персонал. О рабах никто не думает», – рассуждают, среди прочего, в комментариях.

Отметим, что в российском правительстве недавно заявляли, что создание системы опреснения морской воды в Крыму – очень дорогостоящий проект, и он не по карману.

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