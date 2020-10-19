Уникальное "бирюзовое" озеро, которое находится в аннексированном Крыму, практически высохло

В частности, крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter сообщила, что озеро Панагия стремительно пересыхает.

Она уточнила, что причиной этого стала засуха и нерациональное использование российскими оккупантами водных ресурсов полуострова. Кроме того, она опубликовала фото "до и после".

"Засуха. Озеро Панагия – из бирюзового здесь остался только ржавый катамаран на дне лужи под величественными скалами и лесом Зеленогорья. На тарзанке,помните – вжууух! и плююх в ярко-бирюзово-изумрудное озеро?" – написала она.

В другой публикации блогер обратила внимание на то, что озеро до аннексии Крыма в 2014 году было 20 м в глубину. А сейчас от красочных пейзажей ничего не осталось – вместо глубокого озеро "небольшая лужица", у которой одиноко стоит катамаран.

"Посмотрите свои фото до 2014-го – озеро Панагия в Зеленогорье было аж двадцатиметровой глубины! И виды фантастической ярко-зеленой воды... Сейчас лужа-лужей и катамаран, как насмешка".



Также ранее сообщалось, что в небольшой водоем превратилось некогда одно из красивейших озер Крыма, оно практически исчезло. Стало известно, что Краснокаменское озеро исчезает на глазах.

Кроме того, было размещено видео, на котором запечатлено нынешнее состояние озера. На кадрах заметно, что оно обмелело более чем наполовину лишь за год.

Напомним, местные жители бегут из оккупированного Крыма из-за массовых проблем.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.