З окупованого Криму їдуть місцеві жителі, а на їх місце приходять росіяни

Про це повідомив блогер Кримський бандерівець на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, заміщення населення відбувається активно-поки понаїхали масово пруть до Криму, жителі півострова виїжджають з нього куди подалі. Зокрема, місцеві жителі скаржаться на масові проблеми півострова.

Користувач мережі Sofia Nesterova зазначила, що давно подумує про переїзд з півострова, адже води немає і не буде, а в дитячий сад дитину неможливо віддати і з медициною все погано.

Інший користувач мережі під ніком Denis Yakimchik написав, що проблеми з водою на півострові неймовірні, не вистачає води, щоб помитися.

"У нас, кримчан, життя не цукор, м'яко кажучи, Оскільки з водозабезпеченням проблеми. У гуртожитках у селищі Аграрне воду гріють у чайниках і у відрах, щоб помитися", - зазначив він.

Крім того, один з користувачів мережі звернув увагу на те, що зарплати в Криму мізерні, їх не вистачає на нормальне життя. Тому цілі сім'ї позбавляються останнього, адже так жити неможливо.

"Води немає, роботи немає, корисних копалин немає. Квартири від 15 тисяч рублів, зарплата водія в податковій 15 тисяч рублів, консультанта – до 18 тисяч. Вирішуйте самі, воно вам треба?"- резюмував Ivan Kim.

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