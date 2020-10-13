Из оккупированного Крыма уезжают местные жители, а на их место приходят россияне

Об этом сообщил блогер Крымский бандеровец на своей странице в Twitter.

По его словам, замещение населения происходит активно - пока понаехи массово прут в Крым, жители полуострова выезжают из него куда подальше. В частности, местные жители жалуются на массовые проблемы полуострова.

Пользователь сети Sofia Nesterova отметила, что давно подумывает о переезде с полуострова, ведь воды нет и не будет, а в детский сад ребенка невозможно отдать и с медициной все плохо.

Другой пользователь сети под ником Denis Yakimchik написал, что проблемы с водой на полуострове невероятные, не хватает воды, чтобы помыться.

"У нас, крымчан, жизнь не сахар, мягко говоря, поскольку с водообеспечением проблемы. В общежитиях в поселке Аграрное воду греют в чайниках и в ведрах, чтобы помыться", – отметил он.

Кроме того, один из пользователей сети обратил внимание на то, что зарплаты в Крыму мизерные, их не хватает на нормальную жизнь. Поэтому целые семьи лишаются последнего, ведь так жить невозможно.

"Воды нет, работы нет, полезных ископаемых нет. Квартиры от 15 тысяч рублей, зарплата водителя в налоговой 15 тысяч рублей, консультанта – до 18 тысяч. Решайте сами, оно вам надо?" – резюмировал Ivan Kim.

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