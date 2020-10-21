Ватажок "ДНР" Денис Пушилін так дістав жителів "республіки" своєю бездіяльністю, що вони безпосередньо вирішили запитати його про наболіле

Втомившись вірити в байки про поліпшення життя в "ДНР", люди написали в соцмережі "ВКонтакте" шість запитань до Пушиліна, на які, впевнені вони, той навряд чи відповість, передає «Діалог.UA".

Так, місцеві громадяни поцікавилися у ватажка "ДНР", коли в "республіці" з'явиться нормальна банківська система. Люди запитують, коли поїдуть потяги в РФ, нагадують про обіцянку Пушиліна скоротити комендантську годину і про те, що в аптеках немає ліків. "Ми навіщо за вас голосували?» - дивуються люди. Також донеччани прямо запитують у бойовика, чому він так ставиться до них.

На думку місцевого населення, подальша ситуація в "ДНР" буде тільки погіршуватися.

"Запам'ятайте, не буде на цій території ні банків, ні ж/д й авіасполучення, ні міжнародних стільникових операторів, ні-чо-го!!! Ця територія приречена на повільну смерть", – написав один з користувачів в коментарях під переліком запитань в пабліку "Чорний список | Макіївка".

Тут же користувачі відзначають, що Кремлю вигідна ситуація, яка зараз склалася на Донбасі, і не вірять в економічні перспективи регіону. Пушилін же, на думку більшості, – "пішак, який нічого в "ДНР" не вирішує. Багатьом соромно, що вони голосували за нього.

Раніше ми писали про те, що Пушиліна обурила заява президента України тому, що Київ не може зупинити війну на Донбасі без діалогу з РФ.

Нагадаємо, у жителів ОРДО зібралися "віджимати" роками нажите майно.

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