На окупованій частині Луганської області бойовики почали переслідувати родичів шахтарів, які страйкують через невиплату зарплати.

Цю інформацію оприлюднило видання GUILDHALL.

Бойовики викрадають як самих шахтарів, так і їх близьких, після чого відправляють на підвали «МДБ», де жорстоко катують. При цьому серед викрадених – навіть вагітні жінки.

Разом з тим в Антрациті, Стаханові, Брянці та навіть Алчевську окупанти блокують доступ до інтернету та мобільний зв'язок, щоб відомості про події не просочилися за межі «республіки». Тим не менш, про ситуації вже повідомляють навіть великі російські ЗМІ.

Як відомо, шахтарі, а також їхні дружини не виходять з шахти «Комсомольська», яка є найбільшою в «ЛНР», вимагаючи виплати зарплати. Останній раз живі гроші працівники бачили в лютому, та й то неповну суму.

Після початку страйку шахтарів блокують бойовики у формі «міліції», і люди вже кілька днів перебувають під землею. 124 людини з оточення перестали отримувати воду і їжу.

«7 червня робітники повідомили, що «до них їде МДБ». Після цього в районі були відключені стільниковий зв'язок та соцмережа «Вконтакте», припинено рух транспорту. Представники незалежних профспілок повідомляють про викрадення та катування активістів. Шахтарів не влаштовує безкоштовна праця», – йдеться у публікації.

Щоб приховати хвилювання, бойовики оголосили про введення в Антрациті і Антарцитовському районі «карантину» через коронавірус із 7 червня. У місті почала діяти комендантська година і з'явилася маса військових.

За інформацією видання, людей, які інформаційно підтримували шахтарів й організовували страйки на інших шахтах, почали заарештовувати. Це мешканці Краснодона, Ровеньків, Красного Луча, Білореченська.

«Просто приїжджає так зване Міністерство держбезпеки і без будь-яких документів забирає людину з усіма її комп'ютерами і телефонами і відвозять у невідомому напрямку. Частину з них ми знайшли в луганських приміщеннях МДБ через своїх людей. Протягом дня вони були піддані тортурам з метою виявлення інших активістів. У ніч на 8 число було викрадено ще сім чоловік, у тому числі дві жінки, включаючи вагітну», – повідомляють журналісти.

У Ровеньках бойовики взяли в оточення шахту імені Фрунзе, де люди також намагаються страйкувати.

Що ж стосується блокади інтернету, то, за логікою місцевих громадських діячів, блокування веб-ресурсів здійснила СБУ, агентами якого і є ватажки «ЛНР».

Раніше ми писали, що окупанти почали відкриту війну проти української мови і культури в ОРДЛО. Раніше незаконна влада так званої "ЛНР" оголосила російську "єдиною державною" мовою на окупованих територіях. Ватажки бойовиків підкреслили, що рішення «сприятиме посиленню інтеграційних процесів між ЛНР і Російською Федерацією».

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбас.