Шахтеры выступили против боевиков из-за новых условий работы на Донбассе

Как стало известно изданию "Радио Свобода", оккупанты собираются закрыть шахты в ОРДЛО и уже урезали зарплаты сотрудникам, передает Politeka.net.

Ранее главари террористов в самопровозглашенной "ЛНР" сообщили о начале программы «по реорганизации угольной отрасли». Согласно плану, незаконные власти решили объединить все так называемые «государственные» шахты в одно предприятие, а некоторые и вовсе закрыть. Причиной закрытия шахт связывают с уменьшением российским правительством квот на сбыт угля и металлургической продукции предприятий ОРДЛО в России.

Действия боевиков привели к забастовкам рабочих на неподконтрольной террритории Луганской области. Так в мае горняки шесть дней не выходили из забоя на шахте «Никанор-Новая», а их родственники протестовали на поверхности. Участники забастовки требовали не закрывать предприятие и выдать долги по зарплатам за 20 месяцев.

В июне взбунтовались рабочие на шахте "Белореченская", расположенной в Лутугинском районе на Луганщине. Протестующие сообщили, что не будут работать за гроши, которые им платят после объединения по программе оккупантов.

"За бесплатно работать никто не будет. Зарплата на шахте "Белореченская" обязана быть минимум 20 000 рубрей. Это ГРП-МПУ. Нет? Тогда уходите. За свою добычу мы себя окупаем в 1000 процентов", - написали шахтеры.

Один из участников сообщества в комментариях написал, что оккупационные власти обещали выдать за май прежднюю зарплату, но на днях работников попросили подписать обходные листы, в которых указана зарплата в 10 тысяч.

Стоит отметить, что боевики из так называемой "ДНР" решили провести аналогичную "реорганизацию" горнодобывающих предприятий в Донецке. По данным Восточной правозащитной группы, оккупанты собираются ликвидировать пять шахт.

"Донецк следующий на закрытие?", - пишет "Радио Свобода". - "Вслед за стартом «реорганизации» угольной отрасли в Луганске, «оптимизировать» шахты решили и в Донецке. Там это назвали «планом по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень".

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

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