На оккупированной части Луганской области боевики начали преследовать родственников шахтеров, которые бастуют из-за невыплаты зарплаты.

Эту информацию обнародовало издание GUILDHALL.

Боевики похищают как самих шахтеров, так и их близких, после чего отправляют на подвалы «МГБ», где жестоко пытают. При этом среди похищенных – даже беременные женщины.

Вместе с тем в Антраците, Стаханове, Брянке и даже Алчевске оккупанты блокируют доступ к интернету и мобильную связь, чтобы сведения о происходящем не просочились за пределы «республики». Тем не менее, о ситуации уже сообщают даже крупные российские СМИ.

Как известно, шахтеры, а также их жены не выходят из шахты «Комсомольская», которая является крупнейшей в «ЛНР», требуя выплаты зарплаты. Последний раз живые деньги работники видели в феврале, да и то неполную сумму.

После начала забастовки шахтеров блокируют боевики в форме «милиции», и люди уже несколько дней находятся под землей. 124 человека из-за оцепления перестали получать воду и еду.

«7 июня рабочие сообщили, что «к ним едет МГБ». После этого в районе были отключены сотовая связь и соцсеть «Вконтакте», прекращено движение транспорта. Представители независимых профсоюзов сообщают о похищениях и пытках активистов. Шахтеров не устраивает бесплатный труд», – отмечается в публикации.

Чтобы скрыть волнения, боевики объявили о введении в Антраците и Антарцитовском районе «карантина» из-за коронавируса с 7 июня. В городе также начал действовать комендантский час и появилась масса военных.

По информации издания, людей, которые информационно поддерживали шахтеров и организовывали забастовки на других шахтах, начали арестовывать. Это жители Краснодона, Ровеньков, Красного Луча, Белореченска.

«Просто приезжает так называемое Министерство госбезопасности и без каких-либо документов забирает человека со всеми его компьютерами и телефонами и увозят в неизвестном направлении. Часть из них мы нашли в луганских помещениях МГБ через своих людей. В течение дня они были подвергнуты пыткам с целью выявления других активистов. В ночь на 8 число было похищено ещё семь человек, в том числе две женщины, включая беременную», – сообщают журналисты.

В Ровеньках боевики взяли в оцепление шахту имени Фрунзе, где люди также пытаются бастовать.

Что же касается блокады интернета, то, по логике местных общественников, блокировку веб-ресурсов осуществила СБУ, агентами которого и являются главари «ЛНР».

Ранее мы писали, что оккупанты начали открытую войну против украинского языка и культуры в ОРДЛО. Ранее незаконная власть так называемой "ЛНР" объявила русский "единственным государственным" языком на оккупированных территориях. Главари боевиков подчеркнули, что решение «будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией».

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.