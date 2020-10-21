Главарь «ДНР» Денис Пушилин так достал жителей «республики» своим бездействием, что они напрямую решили спросить его о наболевшем

Устав верить в байки об улучшении жизни в «ДНР», люди написали в соцсети «ВКонтакте» шесть вопросов к Пушилину, на которые, уверены они, тот вряд ли ответит, передает «Диалог.UA».

Так, местные граждане поинтересовались у главаря «ДНР», когда в «республике» появится нормальная банковская система. Люди спрашивают, когда поедут поезда в РФ, напоминают об обещании Пушилина сократить комендантский час и о том, что в аптеках нет лекарств. «Мы зачем за вас голосовали?» – недоумевают люди. Также донеччане прямо спрашивают у боевика, почему он так относится к ним.

По мнению местного населения, дальнейшая ситуация в «ДНР» будет только ухудшаться.

«Запомните, не будет на этой территории ни банков, ни ж/д и авиасообщения, ни международных сотовых операторов, ни-че-го!!! Эта территория обречена на медленную смерть», – написал один из пользователей в комментариях под списком вопросов в паблике «Черный список | Макеевка».

Тут же пользователи отмечают, что Кремлю выгодна ситуация, которая сейчас сложилась на Донбассе, и не верят в экономические перспективы регионы. Пушилин же, по мнению большинства, – «пешка, ничего в «ДНР» не решающая». Многим стыдно, что они голосовали за него.

Ранее мы писали о том, что Пушилина возмутило заявление президента Украины том, что Киев не может остановить войну на Донбассе без диалога с РФ.

Напомним, у жителей ОРДО собрались "отжимать" годами нажитое имущество.

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