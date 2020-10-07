Это уже выходит за все рамки!

Денис Пушилин "узаконил" изъятие земельных участков жителей Донбасса для государственных нужд

Как передает Politeka.net, текст решения опубликовали в сети.



Согласно указу, земельные участки будут изыматься для "государственных" нужд.



"Для строительства объектов связи, транспорта, электроэнергетики, обороны, социальных объектов, устанавливаются условия возмещения стоимости изъятых (отчуждаемых) земельных участков, возврата временно изъятых (реквизированных) земельных участков, предусматриваются особенности государственной регистрации прекращения прав собственности и пользования изъятыми (отчуждаемыми) земельными участками", - говорится в сообщении.

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