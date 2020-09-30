За шесть лет оккупации жителям ОРДЛО всячески пытаются навязать мысль о том, что Украины нет и никогда не существовало

О том, как в подконтрольных боевикам районах Донецкой и Луганской области «обрабатывают» жителей, рассказал в интервью «Радио Свобода» 18-летний житель Луганска Кирилл Самоздра, который сбежал из оккупации в феврале этого года.

Парень рассказал, что первое, чем занялись оккупанты, это школьное образование.

«Вместо истории Украины мы стали изучать так называемую "историю отечества", программа которой составлена таким образом, чтобы сформировать у школьников такое представление, как будто Украины вообще не существовало», – вспоминает юноша.

Правда, в детских лагерях Украина появляется в качестве врага. Во время военно-спортивных игр детей делили на две команды, одна из которых – «герои-ополченцы», вторая – «плохие украинцы».

По словам Кирилла, школьников учат обращаться с оружием, собирать и разбирать автомат Калашникова, проводят строевую подготовку и тому подобное. Он старался всячески дистанцироваться от подобных занятий, что не осталось не замеченным со стороны «МГБ», которые провели с ним «профилактическую беседу». При этом Самоздре предложили либо сотрудничать, либо пригрозили арестовать, как «шпиона».

После такой беседы юноша понял, что отсюда нужно убегать. Сначала он месяц прятался, а затем смог выехать из ОРДЛО через КПВВ «Станица Луганская» и отправился в столицу Украины.

Он отметил, что первое время жизни в Киеве очень удивлялся свободе, от которой в его родном Луганске не осталось и следа. Сейчас он работает, принимает участие в общественной жизни. При этом, подчеркнул Кирилл, он до сих пор не смог до конца перебороть в себе психологию человека, который не один год прожил в условиях оккупации и постоянного страха.

Парень хочет, чтобы политики и простые украинцы понимали, чтоп роисходит в оккупации, а жителям ОРДЛО посоветовал делать все возможное, чтобы вырваться на свободу и реализовать свой потенциал, потому что под колпаком боевиков сделать этого они не смогут.

Напомним, оккупанты решили испортить жизнь населению ОРДЛО, целые семьи лишились последнего.

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