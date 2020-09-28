Такой оценки и сам боевик, наверное, не ожидал

Главарь «ДНР» Денис Пушилин и его «команда» ничего не сделали, чтобы сохранить «русскоязычный костяк» на Донбассе

Украинский менталитет сыграл злую шутку с русскоязычным Донецком в 2014-м и последующих годах. И это – несмотря на то, что «Донбасс никогда не был украинским, и даже Сталин с его репрессивным аппаратом не смог насадить в русскоязычном регионе мову и украинскую культуру».

Такое мнение озвучил подконтрольный боевикам «ДНР» телеграмм-канал «Донецкий абориген».

По мнению авторов, за 25 лет правления в регионе Ахметова и Януковича, которые «культивировали украинизацию», все действия Сталина по выдавливанию из региона украинской культуры и языка оказались тщетными. Мол, все это время никто не сопротивлялся действиям Киева, а наоборот «убивали» регион в языковом и культурном плане.

Дальше больше. Дениса Пушилина и его команду в тексте называют не иначе как носителями украинской идеи и ментальности.

«Да, это не киевские фашисты, но не менее украинцы, чем их киевские собратья. Республика захвачена ментально украинскими "управленцами". Именно так выглядит сейчас временная администрация для перехода в политическое поле Украины. Как говорится, беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. Русскоязычный актив выкошен. На ключевых постах во всех ведомствах сидят негодяи не помнящие своего родства и озабоченные наживой», – говорится в сообщении.

Напоследок автор пафосно заявил о том, что время упущено, и семь лет "террора и уничтожения пророссийского актива" дали свои неутешительные результаты, а репрессивный аппарат в духе 37-го года не дает поднять голову «русским патриотам».

Ранее главарь боевиков заявил, что якобы Россия и "ДНР" планируют вести переговоры с Украиной лишь с позиции победителя. При этом неадекватный Пушилин заявил, что курс на объединение ОРДЛО с РФ неизменен с 2014-го года, с Минскими соглашениями или без них терорристы намерены это сделать.

Напомним, в "ДНР" решили избавиться от граждан Украины, Пушилин подписал указ.

Ранее Politeka сообщала, что боевики готовятся к бою во время перемирия.

Также Politeka писала, что в "ДНР" шахтерам задолжали более 1 млрд и цинично выдали немного еды в праздник.