Окупаційна влада "ДНР" в черговий раз "порадувала" мешканців ОРДЛО

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "ОстроВ".

Так, у самопроголошеній "ДНР" групі шахтарів на тлі хронічної заборгованості по заробітній платі замість грошей видали продуктові набори.

В так званій "федерації профспілок" розповіли, що всього продовольчі набори на честь Дня шахтаря отримали 800 гірників - "членів профспілки працівників вугільної промисловості", що працюють на вкрадених у українських власників шахтах.

При цьому продукти, які шахтарям роздавали як нагороду за важку працю, вручалися в урочистій обстановці під час "гучних" заходів, організованих окупантами з нагоди Дня шахтаря.

Як відомо, на окупованих територіях Донбасу спостерігається масштабна і хронічна заборгованість по зарплаті перед працівниками шахт. Офіційних даних з цього приводу окупанти не надають, однак мова може йти про суму понад 1 млрд рублів.

Зазначимо, що цього року День шахтаря в Україні випав на 30 серпня. З огляду на карантин, свято пройшло досить тихо на підконтрольних Києву територіях, однак окупанти "ЛДНР" з цієї нагоди влаштували концерти, гуляння та низку урочистостей.

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