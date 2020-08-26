Україну чекає довга війна, а мрії президента України нездійсненні

Зеленський запевняє, що існують шанси для закінчення війни на Донбасі вже цього року, але насправді, ніяких шансів для закінчення війни немає ні в цьому році, ні в майбутньому.

Таку думку озвучив український журналіст Віталій Портников для Еspreso.tv.

"Для Путіна війна з Україною - Священна війна. Війна за Відродження Російською імперією, частиною території якої є українські землі. Путіну не потрібен Донбас. І навіть Крим не такий важливий, як контроль над усією Україною. І Донбас, і Крим - це лише частина інструментів з дестабілізації ситуації в нашій країні з метою її поглинання", - зазначив він.

Портников спустив Зеленського з небес на землю, пояснивши, що хоче президент України цього чи ні, але йому доведеться вести війну довго і наполегливо. Така логіка історії, яку не змінять ніякі вибори. Конфлікт з Росією - це наше минуле, сьогодення і найближче майбутнє.

Журналіст також зазначив, що Російська імперія розповзається на очах, а Путін намагається зшити її кривавою ниткою в Україні, а вже тріщать шви в Білорусі. Знову пришиє Білорусь - палахкотить Північний Кавказ, остаточно піде Казахстан і так - без кінця, до остаточного демонтажу імперії.

Експерт пояснив, що в той же час Путін неосвічена людина і не може зрозуміти, чому імперія розповзається, а росіяни свято вірять, що це Захід не дає їм відродити імперію. Портников також розкрив, чому завалиться імперія Россії.

"Російська імперія загине не тому, що ми зможемо домовитися з Путіним, а тому, що у Кремля не вистачить сил для її відновлення - а нічим іншим в Москві займатися просто не вміють. Москва обов'язково надірветься, хочемо ми цього чи ні. Але це відбудеться зовсім не в цьому році і навіть не в наступному", - резюмував Портников.

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