Украину ждет долгая война, а мечты президента Украины неосуществимы

Зеленский уверяет, что существуют шансы для окончания войны на Донбассе уже в этом году, но на самом деле, никаких шансов для окончания войны нет ни в этом году, ни в будущем.

Такое мнение озвучил украинский журналист Виталий Портников для Еspreso.tv.

"Для Путина война с Украиной - священная война. Война за возрождение Российской империей, частью территории которой являются украинские земли. Путину не нужен Донбасс. И даже Крым не так важен, как контроль над всей Украиной. И Донбасс, и Крым - это лишь часть инструментов по дестабилизации ситуации в нашей стране с целью ее поглощения", - отметил он.

Портников спустил Зеленского с небес на землю, пояснив, что хочет президент Украины этого или нет, но ему придется вести войну долго и упорно. Такова логика истории, которую не изменят никакие выборы. Конфликт с Россией - это наше прошлое, настоящее и ближайшее будущее.

Журналист также отметил, что Российская империя расползается на глазах, а Путин пытается сшить ее кровавой нитью в Украине, а уже трещат швы в Беларуси. Опять пришьет Беларусь - полыхнет Северный Кавказ, окончательно уйдет Казахстан и так - без конца, до окончательного демонтажа империи.

Эксперт объяснил, что в то же время Путин невежественный человек и не может понять, почему империя расползается, а россияне свято верят, что это Запад не дает им возродить империю. Портников также раскрыл, почему рухнет империя России.

"Российская империя рухнет не потому, что мы сможем договориться с Путиным, а потому, что у Кремля не хватит сил для ее восстановления - а ничем другим в Москве заниматься просто не умеют. Москва обязательно надорвётся, хотим мы этого или нет. Но это произойдёт вовсе не в этом году и даже не в следующем", - резюмировал Портников.

Напомним, Россия начала тревожные маневры у границ Украины, видео

Как сообщала Politeka, власти Украины готовятся к удару РФ по Беларуси, сделано заявление

Также Politeka писала, что власти Украины готовятся к удару РФ по Беларуси, сделано заявление.